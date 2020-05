Bolsonaro recebeu Youtubers que atacam STF dias antes da operação da PF contra fake news

247 - Um grupo de Youtubers aliados ao govenro, que tem entre seus membros uma investigada pela Polícia Federal, foi recepcionado por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto no último sábado (23), apenas 4 dias antes da operação da PF no âmbito do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que abre operações contra uma rede coordenada de disparos de fake news. A informação é do jornal O Globo.

Nos canais divulgados pelos filhos de Jair Bolsonaro como “fontes de informação”, os comunicadores seguem a mesma tática da rede de deputados bolsonaristas: atacam o STF, a imprensa e apoiam o discurso de Bolsonaro contra o isolamento social em meio à pandemia da Covid-19, que contraria a Organização Mundial da Saúde (OMS), acrescenta a reportagem. Alguns youtubers ainda defendem o uso da cloroquina no combate ao coronavírus, questionado por especialistas do mundo todo e proibido em países na Europa.

