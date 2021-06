Bolsonaro reunirá base aliada antes de confirmar filiação ao Patriota

Está muito bem encaminhada a ida do Bolsonaro ao Patriota, mas o presidente só baterá martelo depois de ouvir a base. Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, já se integrou à legenda, da qual será líder no Senado edit

Lilian Tahan, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamará os integrantes das bancadas da base aliada no Congresso para um encontro no dia 16, no Palácio do Planalto. A ideia do presidente é fazer um aceno aos parlamentares antes de anunciar o novo partido ao qual se filiará.

Está muito bem encaminhada a ida do Bolsonaro ao Patriota, mas o presidente só baterá martelo depois de ouvir a base. Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, já se integrou à legenda, da qual será líder no Senado.

Com o gesto, o presidente quer mostrar boa vontade, sinalizar que pretende manter a base unida e arregimentar parlamentares que o acompanharão na nova legenda.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.