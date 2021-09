Bolsonaro tirou Jair Renan de casa por atritos com Michelle

Apoie o 247

247 - O ex-funcionário da família Bolsonaro que tem feito revelações de escândalos, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, contou detalhes sobre a relação de Michelle Bolsonaro, atual esposa do mandatário, com o filho mais novo, Jair Renan.

“A Michelle não gosta que o Jair Renan vá lá no Alvorada?”, questionou o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a Marcelo. “Não, não, não. Isso aí é proibido também. Só pode ir lá quando o pai está”, respondeu.

“Mas o problema todo da Michelle com o Renan começou quando o Renan foi morar com eles lá na Barra”, prosseguiu Marcelo, lembrando do tempo em que Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan, “ficava lá da Noruega” convencendo o adolescente de que Michelle era a culpada pela separação e Jair Renan “infernizava” a “dona da casa”.

“Pô, ele era adolescente, em plena adolescência, ela com o despeito, porque o Bolsonaro tinha arrumado uma novinha, ela ficava fazendo a cabeça do Renan por telefone, para o Renan infernizar a vida da Michelle”, relatou ainda, contando que o 04 falava que Michelle era a culpada pela separação de seu pai com a mãe.

Expulso de casa

A tensão com Michelle era tanta que Jair Renan foi colocado para fora de casa. O pai alugou um apartamento para que o filho, então com 16 anos, morasse sozinho.

“O negócio ficou tão quente, tão quente, que quando o Renan estava com 16 anos o pai dele alugou um apartamento lá do lado do condomínio para ele morar sozinho. Tem um condomínio ali de prédios, ali do lado, do lado mesmo, que ele alugou um apartamento lá e botou o garoto lá, pra tirar o Renan de dentro de casa porque o inferno era tanto. Mas isso tudo é orquestrado pela Ana Cristina”, disse Marcelo.

Segundo o ex-funcionário, Ana Cristina chantageava Bolsonaro para reassumir o comando do esquema das rachadinhas nos gabinetes de Carlos e Flávio Bolsonaro após ter sido demovida da função por suposta traição. Nogueira afirmou que ela foi a primeira operadora do esquema.

