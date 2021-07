Cai o chefe do olavismo no Itamaraty

247 - O diplomata bolsonarista e olavista Roberto Goidanic foi exonerado da presidência da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), órgão destinado a promover estudos e debates no Ministério das Relações Exteriores. A embaixadora Marcia Loureiro, atualmente no consulado do Brasil em Los Angeles, irá para o seu lugar, por determinação do chanceler Carlos França, informa nesta segunda-feira (12) a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo. Ele era o líder do olavismo no Itamaraty.

Goidanic tornou a Fundação, um tradicional ambiente de debate sobre política internacional, num centro de difusão do olavismo. Ele passou a convidar para palestras e seminários blogueiros olavistas, militantes governistas, fundamentalistas religiosos e teóricos da conspiração, em geral pessoas sem qualquer qualificação acadêmica. Goidanic estava no comando da Funag desde o início da gestão Ernesto Araújo.

A Funag tentou usar sistemas de comunicação internos do governo federal para divulgar a milhões de servidores públicos palestras de blogueiros bolsonaristas investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa ocorreu às vésperas de a Polícia Federal deflagrar uma operação contra os mesmos blogueiros no âmbito das investigações sobre a propagação de notícias falsas e o apoio a atos pró-golpe.

A exoneração Goidanic revela a perda de poder e influência de Olavo de Carvalho. Ele é alvo de protestos de médicos e profissionais de saúde de São Paulo, onde está internado no Incor pelo SUS, depois de ter sido o mais estridente inimigo da saúde pública no país. De acordo com a categoria, Olavo deu entrada na instituição na semana passada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem passar pela central de regulação de leitos (Crosp) do governo paulista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.