Médicos de hospitais públicos de SP se indignam com a internação de Olavo de Carvalho via SUS

247 - Médicos de hospitais públicos da capital paulista estão indignados com a internação do “guru” Olavo de Carvalho no InCor. Segundo eles, o escritor teria dado entrada na instituição pelo SUS, sem passar pela central de regulação de leitos (Crosp) do governo paulista. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Ele viajou dos EUA rumo a São Paulo para tratar da doença de Lyme, popularmente conhecida como “doença do carrapato”, que pode causar irritação na pele, dores nas articulações e fraqueza nos membros.

Os profissionais afirmaram nas mensagens que aguardam há meses por um leito para pacientes do SUS e criticaram o fato de Olavo ter conseguido uma vaga no InCor vindo dos Estados Unidos.

Questionado, o InCor afirmou que não poderia confirmar se Olavo está internado ou não pelo SUS.

“Com base na LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados] não nos é permitido divulgar informações do paciente que não estejam autorizadas como, por exemplo, a forma de financiamento do tratamento. Para detalhes sobre esse assunto, é necessário consultar diretamente ele ou seus familiares”, disse a assessoria.​

Já a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas disse que Olavo deu entrada pela emergência do InCor e que, nesses casos, não precisaria passar pela regulação de leitos.

