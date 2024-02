Candidata ao TRF1, Rebeca Moreno da Silva destaca apoios de setores progressistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A advogada Rebeca Moreno da Silva, que é candidata a uma vaga de desembargadora na lista tríplice do Tribunal Regional Federal da primeira região, reagiu à nota em que ela é criticada por ter sido favorável ao golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em mensagem enviada ao Brasil 247, ela destacou o apoio que recebe de setores progressistas.

"A inserção da mulher nos espaços de poder é uma luta antiga, árdua e permanente contra o machismo estrutural. As mulheres que ousam desafiar essas velhas estruturas encaram de frente a violenta máquina conservadora que se utiliza muitas vezes da estratégia de desqualificá-las como profissionais", apontou. "Por outro lado há pessoas, movimentos sociais e setores de nossa sociedade que vibram com a possibilidade de ascensão de mulheres a posições de destaque. Justamente por isso tive a honra de receber manifestações de apoio dos setores progressistas e do campo democrático", prosseguiu.

continua após o anúncio

Em seguida, a candidata ao TRF1 destacou seus apoios. "Agradeço o apoio incondicional, público e formalizado por cartas que me foram dirigidas pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da CUT, MST, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical de Trabalhadores e Central dos Sindicatos Brasileiros. Do Congresso, saliento a manifestação de apoio da Deputada Benedita da Silva, coordenadora da bancada feminina da Câmara, da deputada Soraya Santos, procuradora da Mulher, da deputada Yandra Moura, coordenadora-geral do Observatório Nacional da Mulher na Política, da deputada Lêda Borges, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, além dos senadores Randolfe Rodrigues, Omar Aziz e Confúcio Moura. E mais: tenho os honrosos apoios das juristas Carol Proner, Gisele Citadino, Kenarik Boujikian e do jurista Pedro Serrano. Destaco ainda o apoio da ex-senadora e fundadora do PT em Rondônia, Fátima Cleide", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: