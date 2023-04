Cappelli exonera mais 58 servidores em reestruturação do GSI

Apoie o 247

ICL

247 - Após determinar a exoneração de 29 funcionários do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, o chefe interino do órgão, Ricardo Cappelli, anunciou nesta quinta-feira (27) uma nova "vassourada", desta vez envolvendo outros 58 servidores.

As exonerações vêm após emergirem novos vídeos das invasões terroristas do 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro ocuparam temporariamente as sedes dos Três Poderes, em Brasília. As imagens, reveladas pela CNN Brasil e divulgadas na íntegra pelo GSI, mostram agentes da pasta abrindo o caminho para os bolsonaristas no interior do Palácio do Planalto, e levaram à exoneração do general Gonçalves Dias do comando do GSI.

"Dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União", disse Cappelli em sua conta no Twitter.

Dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União. April 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.