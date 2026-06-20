Cappelli lança pré-candidatura ao governo do DF e busca aliança ampla

247 - Ricardo Cappelli deu neste sábado (20) o primeiro passo formal em sua caminhada rumo ao Governo do Distrito Federal. Durante um evento realizado em Brasília, o ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi) oficializou sua pré-candidatura ao Palácio do Buriti e apresentou as linhas gerais da estratégia política que pretende adotar na disputa de 2026.

Cappelli deixou claro que pretende construir uma candidatura capaz de atrair apoios para além do campo progressista, apostando em uma coalizão mais ampla para enfrentar a atual estrutura de poder do Distrito Federal.

Ao comentar as negociações em andamento, o pré-candidato afirmou que sua equipe tem dialogado com diversas legendas em busca de uma composição eleitoral abrangente.

"Estamos conversando com todos os partidos. Conversamos com o PT, conversamos com o PDT, conversamos com o PSOL, conversamos com o PSDB, conversamos com o Solidariedade. A gente está construindo, trabalhando para construir uma frente ampla. Na nossa visão, não basta só a esquerda. Não basta ter uma chapa de esquerda", declarou.

Cappelli também destacou o caso envolvendo o Banco Master, que, segundo ele, deverá ocupar papel relevante na discussão eleitoral dos próximos meses.

O pré-candidato apontou que as conexões entre grupos ligados à governadora Celina Leão e ao governador Ibaneis Rocha estarão entre os assuntos que pretende abordar ao longo da campanha.

O lançamento da pré-candidatura marca o início de uma nova fase da disputa pelo GDF. Embora as alianças ainda estejam em construção, a movimentação de Cappelli já evidencia uma tentativa de consolidar uma alternativa eleitoral capaz de reunir diferentes setores políticos em torno de uma candidatura de oposição.