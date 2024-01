Cappelli pede demissão e sai de férias, informa Noblat

Com a chegada de Ricardo Lewandowski para assumir o comando do Ministério da Justiça, Capelli deixa a secretaria-executiva da pasta. Ele deverá conceder uma entrevista coletiva edit

247 - Após o presidente Lula (PT) definir o nome do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para suceder Flávio Dino no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, pediu demissão do cargo, informa Ricardo Noblat, do Metrópoles.

Antes ou depois do anúncio de que Lewandowski será o próximo ministro da Justiça, Cappelli deverá conceder uma entrevista coletiva para comunicar sua saída do governo, deixando claro que não pretende assumir outro cargo. "Não estou atrás de emprego", afirmou ele a amigos. Cappelli já recebeu convites do setor privado.

O agora ex-número 2 da Justiça vai se encontrar com os filhos, que estão de férias nos Lençóis Maranhenses, antes de retornar a Brasília entre os dias 20 e 30 deste mês, para conduzir a transição no ministério e passar o cargo para Lewandowski.

