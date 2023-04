Cappelli se reúne com Moraes em meio a novas revelações dos atos golpistas

O chefe interino do GSI afirmou que se 'coloca à disposição' do ministro do STF 'para eventuais novas solicitações' edit

247 - O chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, teve nesta segunda-feira (24) uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O encontro ocorreu em um contexto de novas revelações dos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília (DF).

"Reunião com o ministro @alexandre para tratar dos documentos encaminhados ao @STF_oficial e me colocar à disposição para eventuais novas solicitações que auxiliem na apuração dos fatos inaceitáveis ocorridos no dia 8/01", informou Cappelli no Twitter.

O GSI divulgou, em seu site, arquivos das imagens do circuito interno de segurança do Planalto, invadido por terroristas. Câmeras mostraram, por exemplo, que o major José Eduardo Natale de Paula, então integrante do GSI em 8 de janeiro, guiou bolsonaristas durante a ação. Ele foi nomeado pelo general Augusto Heleno, chefe do GSI no governo Jair Bolsonaro (PL).

Terroristas também tentaram invadir o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, mas não conseguiram.

