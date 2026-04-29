Celina busca diálogo com Lula para salvar BRB: 'não posso viver de lacração política'
Governadora do DF pede apoio federal para enfrentar crise no banco público e defende diálogo institucional acima da polarização política
247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que pretende apostar no diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar a crise do Banco de Brasília (BRB). Mesmo sendo uma crítica do governo federal, ela sinaliza uma postura pragmática diante da gravidade da situação.
Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, a reunião entre a governadora e o presidente está prevista para esta quinta-feira (30) e foi solicitada com urgência. O objetivo é buscar apoio institucional para estabilizar o banco público distrital.
Em entrevista ao Correio Braziliense, Celina ressaltou que, apesar de sua posição política, o diálogo é essencial para garantir resultados concretos à população. “Sou governadora de direita, mas o diálogo é o que vai possibilitar benefício à população”, afirmou. Ao comentar o cenário atual, reforçou: “Não posso viver de lacração política”.
Crise no BRB exige medidas emergenciais
O BRB enfrenta dificuldades após a compra de carteiras consideradas fraudulentas do Banco Master, o que pressionou a saúde financeira da instituição. Diante desse cenário, o governo do Distrito Federal passou a articular alternativas para evitar o agravamento da crise.
Na terça-feira, Celina Leão encaminhou um ofício ao Ministério da Fazenda solicitando aval do Tesouro Nacional para avançar em uma operação de crédito junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A medida é considerada estratégica para reforçar o capital do banco.
A ação integra um pacote mais amplo de iniciativas adotadas pelo governo distrital com o objetivo de estabilizar o BRB e preservar sua capacidade de atuação no mercado financeiro.
Governadora critica polarização e defende diálogo
Aliada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e frequentemente posicionada na oposição ao governo federal, Celina tem defendido uma postura menos ideológica e mais voltada à resolução de problemas concretos.
Para a governadora, o ambiente político brasileiro tem dificultado a construção de pontes entre diferentes espectros ideológicos. “As pessoas estão desacostumadas a sentar com quem pensa diferente, porque o Brasil polarizou demais”, declarou.
Ela destacou ainda que a população espera uma atuação responsável e eficaz por parte dos gestores públicos. “Essa forma republicana é o que a população espera para que eu possa dar a resposta à altura dessa crise do BRB”, concluiu.