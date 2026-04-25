Fachin autoriza GDF a vender bens para salvar BRB

247 - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do governo do Distrito Federal e autorizou a administração a vender bens móveis e imóveis para a recuperação financeira do Banco de Brasília, o BRB, em meio à crise envolvendo o Banco Master.

O BRB enfrenta suspeitas de fraudes bilionárias relativas à negociação de carteiras de crédito com o Master.

Mais cedo, o GDF questionou a decisão que suspendia parte da lei distrital. Fachin considerou as alegações de grave lesão à ordem administrativa como plausíveis.

Na decisão, Fachin também cita riscos sociais, como o comprometimento de serviços essenciais. "A inviabilização das medidas de recuperação do banco público pode comprometer a continuidade de serviços essenciais, a execução de políticas públicas de caráter social e econômico e a segurança das relações financeiras mantidas por milhares de cidadãos e empresas com a instituição", escreve o magistrado.

A decisão será submetida ao referendo do plenário do STF, em sessão virtual que ocorrerá de 8 a 15 de maio.