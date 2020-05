Celso de Mello vê “aparente prática criminosa” em fala de Weintraub pela prisão dos ministros do STF

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu a prisão de todos os ministros do STF. “Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”, declarou edit

247 - O ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello afirmou nesta sexta-feira, 22, que vê “aparente prática criminosa” na fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em reunião ministerial de 22 de abril, quando pediu a prisão dos ministros do STF.

“O povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. A ge… o povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca”, afirmou Weintraub.

“A gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não tá sendo duro o bastante contra os privilégios, com o tamanho do Estado”, completou.

Para Celso de Mello, a declaração é “gravíssima”. Ele ainda disse que a fala de Weintraub “põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra (como o crime de injúria)”.

A declaração do ministro da Educação foi divulgada nesta sexta-feira, 22, pelo Supremo Tribunal Federal. O vídeo seria uma das provas de que Jair Bolsonaro buscou interferir na Polícia Federal. A denúncia foi feita pelo ex-ministro Sergio Moro.

