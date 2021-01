China se reuniu com Pazuello para discutir atrasos de insumos na produção de vacinas contra Covid-19

Segundo a Embaixada da China no Brasil, o ministro Eduardo Pazuello e o diplomata Yang Wanming “conversaram sobre a cooperação antiepidêmica e de vacinas entre os dois países” edit

247 - Em meio aos atrasos de insumos para produção de vacinas contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, nesta quarta-feira, 20.

Existem rumores de que os atrasos dos insumos oriundos da China teriam sido causados por problemas diplomáticos entre os dois países. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que se reuniu com o diplomata nesta quarta, afirmou, porém, que o problema dos atrasos são por questões técnicas.

A reunião ocorreu por videoconferência. Segundo a Embaixada da China no Brasil, Pazuello e Wanming “conversaram sobre a cooperação antiepidêmica e de vacinas entre os dois países”.

“A China continuará unida ao Brasil no combate à pandemia para superar em conjunto os desafios colocados pela pandemia”, afirmou nas redes sociais.

Os insumos atrasados dizem respeito à produção das vacinas CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca, que foram aprovadas para uso emergencial no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no domingo, 17, e são produzidas, respectivamente, pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O diplomata já se reuniu com o governo federal e o presidente da Câmara. O PT está buscando uma reunião do embaixador com a oposição para discutir os atrasos.

