Chorando, Luis Miranda comemora fim do contrato da Precisa com fabricante da Covaxin

247 - O deputado Luis Miranda (DEM) chorou em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta sexta-feira, 23, no qual fala sobre o fim do contrato entre a Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, e a Precisa Medicamentos, empresa brasileira que estava negociando o imunizante com o Ministério da Saúde.

A Bharat Biotech anunciou o cancelamento do contrato nesta sexta após denunciar que a Precisa falsificou documentos que foram apresentados ao ministério.

Respondendo ao governo Jair Bolsonaro, que por meio do ministro Onyx Lorenzoni anunciou perseguição contra o deputado, Luis Miranda comentou a notícias chorando: "e sou eu que devo ser denunciado por denunciação caluniosa? Contra a saúde pública? Contra o nosso povo brasileiro? Ser humilhado, alvo de chacota?"

Miranda é alvo de um processo que o investiga por denunciação caluniosa.

"Será que o Onyx, ministro rolha e entendedor de documentos falsos, vai fazer um pronunciamento? Parece loucura, mas governo e a sua base estão defendendo uma empresa que embolsou R$ 20 milhões que deveriam ter se transformado em medicamentos de alto custo", afirmou o parlamentar.

Miranda e seu irmão Luis Roberto, servidor de carreira do Ministério da Saúde, denunciaram supostas irregularidades na compra superfaturada da vacina Covaxin. Eles teriam alertado Bolsonaro, que não teria acionado a PF para investigar o caso - por isso, o chefe do Planalto é denunciado por prevaricação.

