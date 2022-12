Com caminhão da mudança na porta, Bolsonaro voltou a mergulhar em tristeza e vai sumir por 3 meses, dizem aliados

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) entrou em um longo período de reclusão desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro. Desde então foram poucos discursos e rápidas aparições em público, principalmente em eventos militares. Nas últimas semanas ele chegou a ir até o lado de fora do Palácio da Alvorada e falou com apoiadores, no que parecia ser um movimento de saída da reclusão.

No entanto, nesta semana, com os caminhões de mudança na porta dos palácios da Alvorada e do Planalto, Bolsonaro se deu conta de que está prestes a deixar a Presidência da República e, assim, voltou a mergulhar em tristeza, contaram aliados do ainda ocupante do Palácio do Planalto à Folha de S. Paulo.

Segundo relatos dos interlocutores de Bolsonaro, ele falou em sumir do mundo político por três meses. Além de deprimido e inconformado com a derrota, ele se diz cansado após a intensa campanha eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.