Com caixão de Moro e Maia, bolsonaristas ameaçam ministros do STF: “sua toga vai virar pano de chão”

Em ato contra o isolamento social, pelo fechamento das instituições e em defesa da cloroquina e do governo Bolsonaro, militantes de verde e amarelo também agrediram ministros do Supremo (vídeo) edit

247 - Manifestantes bolsonarista voltaram a pedir o fim da quarentena e o fechamento de instituições como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em atos neste domingo 17 em diversas cidades do Brasil. Em Brasília, houve uma pressão forte contra ministros do STF em frente ao prédio da Corte.

“STF, preste atenção, a tua toga vai virar pano de chão!”, gritavam os militantes, vestindo verde e amarelo e levantando bandeiras do Brasil. Eles também levavam caixões com fotos do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

De máscara, Jair Bolsonaro também compareceu ao ato golpista , que também defendia o uso da cloroquina para o tratamento de Covid-19, motivo da queda do segundo ministro da Saúde durante a pandemia. Ele foi acompanhado de pelo menos 11 ministros.

Confira o vídeo publicado pelo jornalista George Marques:

“STF, preste atenção, a tua toga vai virar pano de chão!” virou marchinha entre manifestantes amarelo-golpistas. Uma hora puxarão tanto a corda que ela vai arrebentar. E os que hoje assistem tudo isso com notas de repúdio, o que sentirão quando o gigante golpista se levantar? pic.twitter.com/2o9xnxqP5M — George Marques 🏡 (@GeorgMarques) May 17, 2020

