Com votação adiada, PL 2630 não tem data para voltar à pauta da Câmara

247 - Lideranças do Congresso Nacional admitem que o Projeto de Lei 2630/2020, o PL das Fake News, não voltará tão cedo à pauta da Câmara dos Deputados. A votação do projeto estava marcada para esta terça-feira (2), mas foi adiada por um pedido do relator, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), e por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ambos sabiam que, se votado, o projeto seria rejeitado naquele momento.

O cálculo feito na terça-feira apontava que mais de 260 deputados votariam contra o projeto, o que o condenaria à derrota.

"Nas palavras de um dos líderes mais influentes da Câmara, que trabalhou pela aprovação inclusive contando votos, o texto foi para a gaveta 'indefinidamente'", informa Malu Gaspar, do jornal O Globo. Para este parlamentar, o PL só voltará a tramitar se o ambiente se tornar mais favorável.

A ala da Câmara que apoia o PL avalia ser preciso mudar a estratégia para vencer a "guerra de narrativa" que se estabeleceu em torno do texto. "O que nós temos que fazer é ressaltar os riscos da propagação da violência nas redes e os perigos para as crianças, porque pela regulação do conteúdo estamos perdendo".

Os apoiadores da matéria reconhecem que reverter o quadro ao redor do PL "é uma tarefa árdua e vai levar tempo. Até lá, concluíram, o mais prudente é manter o texto no fundo de alguma gaveta", finaliza a reportagem.

