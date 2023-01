Comboio de cerca de 40 ônibus leva acampados bolsonaristas até a superintendência da Polícia Federal em Brasília

Apoie o 247

247 - Na manhã desta segunda-feira (9), cerca de 1200 pessoas em cerca de 40 ônibus estão sendo conduzidas, pela PM, do acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército em Brasília à superintendência da Polícia Federal, onde haverá uma triagem. O acampamento está sendo desmontado nesta segunda-feira (9) conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. As informações são da GloboNews.

A decisão de Moraes foi tomada após os ataques terroristas às sedes dos três poderes, no domingo (8).

