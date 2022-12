Conheça o futuro chefe da PRF: anti-Bolsonaro, amigo de Flávio Dino e fã de Fidel Castro

Apoie o 247

247 - O policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira, 56 anos, que será o diretor-geral da corporação a partir de janeiro, é fã do ex-presidente de Cuba Fidel Castro (1926-2016). O policial já apareceu nas redes sociais com um charuto, uma espécie de cigarro que era usado pelo cubano, que foi primeiro-ministro da ilha caribenha de 1959 a 1976 e presidente entre 1976 e 2008. A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo portal Uol.

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, fez o anúncio de Oliveira como o diretor da PRF. O motivo foi a má repercussão após informações apontarem que o atual secretário de Estado de Controle e Transparência no Governo do Espírito Santo, Edmar Camata, seria o responsável pela diretoria-geral da corporação. Camata apoiou a antiga Operação Lava Jato e a prisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O policial fez amizade com o futuro ministro da Justiça no Maranhão. Oliveira trabalhou com Flávio Dino quando o político do PSB-MA era deputado federal e na época em que o senador eleito governava o estado nordestino.

Em 2021, o policial recebeu o título de cidadão de São Luís, capital do Maranhão, onde mora desde 1996, após concluir sua graduação em odontologia. Também é formado em direito e mestre em ciências jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa.

"Aqui em São Luís, me sinto em casa e tenho muito orgulho de todo o trabalho que realizei aqui ao longo dos anos. Fiz verdadeiros amigos e considero esta cidade meu lar, pois foi aqui que construí todas as coisas nas quais acredito", declarou à época.

