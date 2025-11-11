Correia cobra mudança na relatoria do PL Antifacção: 'Derrite tem vício de origem’

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta terça-feira (11) que o relator do Projeto de Lei 5582/25, enviado pelo governo Lula ao Congresso para combater o crime organizado.

“O melhor é o presidente mudar o relator, ele tem vício de origem”, escreveu o parlamentar em referência ao deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP), relator da proposta e ex-secretário de Segurança do governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Presidente Hugo Motta retirou o PL anti facções da pauta de hoje, para buscar texto de consenso. A turma do governador Tarcísio, através do relator Derrite, quer que a PF comunique aos governos e forças de seguranças estaduais as suas operações, inclusive sigilosas. O Comando Vermelho, o PCC e a bandidagem que lava dinheiro na Faria Lima, agradecem”.

A proposta

Autor do projeto, o governo denunciou que Derrite restringiu a atuação da Polícia Federal nas investigações contra o crime organizado.

De acordo com o relatório, a Polícia Civil dos estados e a Polícia Federal só investigariam fatos com repercussão interestadual, transnacional, ou se houver pedidos feitos por governos estaduais.

Outra polêmica é o dispositivo que equipara facções criminosas a grupos terroristas. Contrário à medida, o governo alega que a proposta abre possibilidades para intervenções externas e retaliações contra instituições financeiras do Brasil.