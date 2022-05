Crítico de Bolsonaro, vice da Câmara vai ao TSE após relatar pressão para deixar cargo

O deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) criticou a atuação do governo na pandemia, também contra medidas como redução do IPI e fez elogios ao ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após afirmar que tem sofrido pressão do PL, partido de Jair Bolsonaro, para deixar o cargo. A informação foi divulgada em reportagem publicada nesta terça-feira (10) pelo portal G1.

O parlamentar foi filiado ao PL e deixou o partido neste ano, após a chegada de Bolsonaro. Na Câmara, o deputado foi um dos maiores críticos da gestão do governo federal durante a pandemia. Também é contra os decretos do governo federal sobre a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) - parlamentares do Amazonas destacaram que a medida diminui a arrecadação do estado.

Em comentário pela TV 247, no dia 4 de maio, Marcelo Ramos afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um democrata e esse é o lado correto da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crítico do governo Bolsonaro, Ramos recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a pressão. No fim de abril, ele conseguiu uma decisão liminar (provisória) do ministro Alexandre de Moraes para se manter no cargo da Mesa Diretora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE