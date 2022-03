Daniel Silveira diz que vai dormir na Câmara para não usar tornozeleira

Apoie o 247

247 - Em entrevista à Jovem Pan, o deputado federal Daniel Silveira afirmou que iria "morar" nas dependências do Congresso, dormindo na Câmara dos Deputados, para descumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou, nesta terça-feira, 29, a instalação imediata da tornozeleira eletrônica no parlamentar.

“Não vão colocar. Aqui dentro eu tenho imunidade”, disse à emissora. No plenária da Casa, Silveira afirmou que só vai sair de dentro da Câmara quando for pautada a proposta para sustar a ação penal n° 1.044 proposta contra ele e chamou Moraes de “sujeito medíocre”.

O ministro do Supremo ordenou que a Polícia Federal vá até à Câmara dos Deputados colocar a tornozeleira.

