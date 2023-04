Defesa de Torres cita distância de filhas e doença da esposa para pedir revogação de prisão preventiva

Equipe de defesa do ex-ministro alega que é preciso agir "de forma a evitar que o poder público [...] interfira no seio familiar, privando os filhos do convívio com os pais" edit

247 - A nova equipe de defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, apresentou, nesta segunda-feira (10), um pedido de revogação da prisão preventiva dele ao Supremo Tribunal Federal (STF). Para justificar o pedido, a defesa alegou que Torres está distante de suas três filhas menores de idade, e também mencionou o fato de sua esposa estar com câncer, informa o jornal O Globo.

De acordo com a manifestação apresentada ao STF pelo advogado Eumar Roberto Novacki, é preciso respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, "de forma a evitar que o poder público, sempre que possível, interfira no seio familiar, privando os filhos do convívio com os pais".

Segundo o advogado, as filhas de Torres apresentaram prejuízo pela distância do pai, tendo que receber acompanhamento psicológico e com prejuízo de frequentarem regularmente a escola. Um relatório psicológico também foi anexado.

Torres trocou sua equipe de defesa no final de março e contratou Novacki , que já foi chefe da Casa Civil do Distrito Federal no governo de Ibaneis Rocha. O ex-ministro está preso desde o dia 14 de janeiro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes pelo suposto envolvimento com os atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília. No início de março, Moraes negou outro pedido de liberdade apresentado pela defesa de Torres.

