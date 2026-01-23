Depoimento de Vorcaro à PF é o gatilho para impeachment de Ibaneis, afirma deputado

247 - “Governador Ibaneis vai ter que pagar pelo que ele fez por enfiar o DF e o BRB nesse escândalo nacional.” A declaração é do deputado distrital Fábio Félix (PSOL), que avalia que o depoimento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal alterou de forma significativa a conjuntura política no Distrito Federal e ampliou as chances de abertura de um processo de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB).

Segundo revelou o jornal O Estado de S. Paulo e confirmou a Folha de S.Paulo, Vorcaro afirmou em depoimento que tratou de maneira institucional com o governador sobre a venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB). A informação passou a ser considerada um novo elemento no caso, que já vinha gerando forte repercussão política e agora ganha contornos mais delicados com o avanço das investigações.

Para Fábio Félix, o recesso parlamentar contribuiu para reduzir momentaneamente a pressão sobre os deputados distritais, mas a retomada dos trabalhos legislativos deve mudar esse cenário. “Não há uma movimentação, mas isso deve criar constrangimento aos deputados em ano eleitoral. Eles vão ser muito pressionados”, afirma o parlamentar, ao avaliar o impacto do caso dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O deputado também vê efeitos diretos sobre a situação política do governador. “Isso enfraquece o governador, que pode vir a sofrer processo de impeachment. O PSOL decidiu que vai entrar com pedido de impeachment”, diz. Na avaliação de Félix, a crise atinge ainda o campo de alianças do governo, com reflexos sobre a vice-governadora. “Celina Leão, a vice-governadora, é aliada desse projeto e só parava de pé como candidata com o apoio de todo esse condomínio político que dá sustentação ao governador e que agora se fragmenta”, afirma.

Embora reconheça que, no momento, não há maioria suficiente para instalar uma CPI ou aprovar um impeachment, Félix sustenta que o quadro pode mudar rapidamente. “Hoje, não temos correlação de forças [na Câmara Distrital] para criar uma CPI e nem para impeachment, mas amanhã isso pode acontecer, porque a crise está se ampliando muito rápido e não tem como não ter a digital direta do governador Ibaneis Rocha”, declara.

O deputado destaca ainda a dimensão social do episódio ao citar a situação do BRB, banco responsável pela folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal. “Os correntistas estão preocupados, especialmente os servidores públicos. O dano vai ser irreparável”, afirma. Na sequência, reforça o tom de responsabilização política: “O governador vai ter que pagar pelo que ele fez por enfiar o DF e o BRB nesse escândalo nacional”.

Paralelamente às declarações de Fábio Félix, partidos de oposição avançaram institucionalmente. PSB e Cidadania decidiram formalizar um pedido de impeachment contra Ibaneis Rocha, com protocolo marcado na CLDF. A iniciativa será apresentada por Ricardo Cappelli, acompanhado dos ex-governadores Cristovam Buarque e Rodrigo Rollemberg, além do presidente do PSB-DF, Rodrigo Dias, com base em informações tornadas públicas a partir de depoimentos à Polícia Federal e amplamente repercutidas pela imprensa.

No centro das controvérsias estão as declarações de Daniel Vorcaro, que afirmou ter conversado “algumas vezes” com o governador sobre a operação envolvendo o Banco Master e o BRB, além de relatar visitas de Ibaneis à sua residência. Procurado, o governador negou essa versão, afirmando que não tratou da venda do banco e que esteve apenas uma vez na casa do empresário. A divergência entre os relatos é acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal, onde tramita a investigação, que ganhou ainda mais peso após o veto do Banco Central à transação e diante das preocupações sobre possíveis impactos financeiros bilionários para o banco público do Distrito Federal.