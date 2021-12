Deputados aprovam Orçamento 2022 com reajuste de R$ 1,7 bi para policiais e R$ 16,5 bi para emendas de relator

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados aprovou por 358 a 97 o Orçamento 2022 incluindo um reajuste de R$ 1,7 bilhão para policiais e R$ 16,5 bilhões para emendas de relator. O texto ainda passará pela aprovação do Senado antes de seguir para sanção presidencial de Jair Bolsonaro.

A correção para os policiais se deu porque o relator-geral, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), recuou de sua decisão de não prever reajustes salariais a servidores. A aprovação é uma derrota para o ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, e abre crise entre setores do funcionalismo, como na Receita Federal, onde há promessa de debandada de auditores fiscais .

O Orçamento destina ainda R$ 800 milhões para o aumento salarial de agentes comunitários de saúde e fixa o Fundo Eleitoral em R$ 4,934 bilhões.

No projeto original do Poder Executivo, o financiamento de campanhas eleitorais teria R$ 2,1 bilhões no ano que vem. Na primeira versão do relatório, o fundo ficaria com R$ 5,1 bilhões. Para fazer os ajustes no texto, o relator também cancelou R$ 362,3 milhões de emendas de bancada não impositivas.

