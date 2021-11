Deputados do PDT não se intimidam com "ameaça" de Ciro e sinalizam manter apoio à PEC do Calote

Apoie o 247

247 - Deputados do PDT, que nas últimas votações na Câmara dos Deputados têm se alinhado com o governo Jair Bolsonaro, não se intimidaram com a “ameaça” de Ciro Gomes, que suspendeu sua pré-candidatura à presidência até que o partido vote contra a PEC que dá calote em precatórios e libera R$ 91 bilhões em ano eleitoral para Bolsonaro.

A medida foi aprovada no 1º turno de votação na Câmara com o voto de 15 pedetistas, provocando uma crise interna no partido.

O jornal Estado de S.Paulo destacou que os deputados da legenda não devem mudar de posição. Segundo o deputado Eduardo Bismarck (PDT), a bancada deve se manter favorável à PEC com a ameaça do ex-ministro de não entrar na disputa de 2022.

"Um acordo foi feito e o PDT não pode descumprir a palavra. Eu segui o partido, devo continuar seguindo, acredito que o partido vai manter a posição porque foi feito um acordo e os nossos pleitos estão mantidos no texto", afirmou.

Bismarck é do PDT do Ceará, estado reduto de Ciro Gomes, onde a maioria dos deputados eleitos pelo estado votou a favor da PEC do calote.

Reportagem do G1 informou que deputados - que não foram citados - avaliaram a chantagem de Ciro como uma maneira de preparar uma "saída honrosa" da corrida eleitoral. Esses deputados avaliam que Ciro estava em uma posição complicada para conseguir viabilizar a sua candidatura na terceira via, pois o cenário eleitoral já tem o ex-presidente Lula (PT) forte ocupando o pólo da esquerda e Bolsonaro forte ocupando o polo da direita.

