Distrito Federal cria secretaria de governança digital para integrar serviços públicos

247 - O Governo do Distrito Federal instituiu uma nova estrutura administrativa voltada à modernização dos serviços públicos. A Secretaria de Governança Digital e Integração foi criada com o objetivo de integrar sistemas, reduzir burocracia e ampliar o acesso digital da população aos serviços oferecidos pelo governo.

A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme divulgado pela Agência Brasília. A iniciativa representa uma reestruturação da área de tecnologia e inovação, com foco na digitalização e na centralização de dados.

De acordo com a governadora Celina Leão, a criação da nova pasta resulta do desmembramento da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic). “Estou desmembrando a Setic para criar a Secretaria de Governança Digital e Integração. A ideia é, por meio dela, disponibilizar ferramentas de gestão para todo o GDF e, então, não ter sistemas sobrepostos. A partir de agora, estamos todos integrados em um governo que vai ser 100% digital”, afirmou.

A nova secretaria será comandada por Clemilton Oliveira Rodrigues Junior, nomeado para liderar o processo de transformação digital no governo local. A expectativa é que a reorganização permita maior eficiência na prestação de serviços públicos, tornando-os mais rápidos e acessíveis.

Entre os principais objetivos está a criação de uma plataforma unificada, que reúna diversas informações do cidadão em um único ambiente digital. Segundo Celina Leão, o sistema permitirá acesso simplificado por meio de identificação pessoal. “Nos próximos meses, teremos muito trabalho. Queremos implementar um sistema em que o cidadão terá acesso a todas as suas informações em um só lugar. A pessoa vai abrir, colocar o CPF e a biometria e terá acesso às consultas marcadas, às bolsas que recebe, à frequência das crianças na escola e aos prontuários disponíveis, por exemplo”, explicou.

Com a mudança, a antiga estrutura vinculada à Secretaria de Economia foi extinta, consolidando a nova estratégia do governo distrital de investir na integração tecnológica como ferramenta para melhorar o atendimento ao cidadão.