Celina Leão lança GDF na Sua Porta no Itapoã e autoriza pacote de obras em primeiro ato no governo

247 – Em seu primeiro ato como governadora do Distrito Federal, Celina Leão lançou nesta segunda-feira (30), no Itapoã, o programa GDF na Sua Porta, iniciativa que busca aproximar a administração pública da população por meio de um gabinete móvel itinerante e da oferta descentralizada de serviços nas regiões administrativas. A agenda marcou a estreia da chefe do Executivo após a transferência oficial do cargo, realizada na Câmara Legislativa.

Segundo informações da Agência Brasília, o programa foi apresentado ao lado de secretários de governo e já começou com anúncios concretos para o Itapoã. Durante a cerimônia, Celina assinou 17 documentos, dos quais 15 são ordens de serviço para obras de zeladoria e infraestrutura na região, abrangendo frentes como calçadas, iluminação pública, equipamentos comunitários, áreas de lazer, mobilidade urbana e saúde.

Ao apresentar a proposta, a governadora destacou que a intenção é levar o governo para mais perto da realidade das cidades e construir respostas a partir da escuta direta da população e dos administradores regionais. “É o governo indo até a cidade, fazendo um diagnóstico, ouvindo os nossos administradores em uma ação conjunta. Estão todos unidos aqui pra fazer uma grande entrega”, afirmou.

Celina também ressaltou que a presença do programa nas cidades será prolongada para permitir levantamento mais detalhado das necessidades locais. “Durante 15 dias, o programa vai ficar aqui com a população do Itapoã ouvindo, fazendo todo um diagnóstico, vendo se faltou alguma coisa que a gente poderia fazer”, acrescentou.

A iniciativa nasce com uma estrutura voltada tanto para atendimento imediato quanto para planejamento de ações posteriores. Pela proposta, o GDF na Sua Porta permanecerá 15 dias em cada região administrativa visitada, com o objetivo de ouvir demandas, atender prioridades sociais, articular órgãos do Distrito Federal em busca de soluções mais eficientes e encaminhar aos setores competentes as solicitações que exigirem providências futuras.

Na prática, o programa combina presença institucional e prestação de serviços. O modelo prevê gabinetes móveis, mutirões integrados e atendimentos em áreas como saúde, cadastro social, Na Hora, Defensoria Pública, delegacia móvel e outras ações consideradas essenciais para a rotina da população. A lógica é reduzir deslocamentos, ampliar o acesso a políticas públicas e responder com mais rapidez às necessidades identificadas em cada território.

Logo no lançamento, o pacote de medidas para o Itapoã mostrou que o programa pretende funcionar também como instrumento de aceleração de demandas locais. Entre os documentos assinados, está o decreto que institui oficialmente o GDF na Sua Porta. Além disso, foi formalizada a cessão de um terreno da Terracap para a sede da Administração Regional do Itapoã, medida que reforça a estrutura administrativa da cidade.

As ordens de serviço contemplam uma série de intervenções espalhadas pela região. Estão previstas obras de revitalização e paisagismo em três rotatórias no Itapoã I, no Itapoã Parque e na Rota do Cavalo. Também foi autorizada a implantação de um campo sintético no Itapoã Parque, a pavimentação e adequação das vias de acesso ao Núcleo Capão da Erva, a execução de calçadas em concreto em diversos pontos e intervenções na rede de iluminação pública.

Na área de iluminação, o planejamento inclui a incorporação do Centro de Atletismo do Itapoã ao programa LED no Jogo e a instalação de 45 novos braços e 45 novas luminárias. A proposta é ampliar a cobertura e reforçar a infraestrutura urbana, aspecto frequentemente relacionado à segurança, à mobilidade e ao uso dos espaços públicos pela comunidade.

O pacote de obras inclui ainda a implantação de um espaço de eventos às margens da DF-001, a criação de vagas de estacionamento na marginal da DF-250, a reconstrução de uma fonte ornamental também às margens da DF-250, a substituição de seis parques infantis e a revitalização integral dos equipamentos dos sete pontos de encontro comunitários, os chamados PECs.

Outra frente importante envolve mobilidade e equipamentos urbanos. Foi assinada ordem de serviço para o recapeamento asfáltico da Avenida Comercial Del Lago, assim como para a revitalização do telhado de cobertura e a pintura geral da quadra poliesportiva na Quadra 61 do Del Lago I. Também foram autorizadas a implantação de uma unidade de papa-entulho e a substituição de uma área de descarte de lixo por um ponto do programa De Cara Nova, no Capoeira do Bálsamo.

Na saúde, uma das ações de maior impacto anunciadas foi a reforma e implantação de uma Unidade Básica de Saúde no Itapoã Parque. Após a cerimônia, Celina Leão visitou cinco locais que receberão obras autorizadas: a estrutura que será adaptada para se tornar a UBS, um campo sintético no Itapoã Parque, a Avenida Del Lago, a marginal da DF-250, que receberá vagas de estacionamento, e a área onde será instalado um parquinho infantil na Avenida Brasil.

Ao comentar a importância dessas intervenções, a governadora enfatizou o caráter cotidiano das ações. “São ações que fazem parte do dia a dia da população, que nós estamos escutando, tomando providência e realmente fazendo, como nós fizemos aqui na data de hoje”, declarou.

A coordenação do programa ficará sob responsabilidade da Secretaria de Governo, por meio da Secretaria Executiva das Cidades. De acordo com o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, a proposta amplia experiências anteriores ao reunir diferentes órgãos e secretarias em uma mesma estratégia de presença territorial. “Vai funcionar com todos os órgãos integrados, trazendo mais do que aquela assistência que já era feita, com muita competência. Agora, estamos incorporando ações de outras áreas e ampliando a presença das secretarias”, afirmou.

Segundo ele, o planejamento foi estruturado a partir de demandas já registradas pela população, sem fechar as portas para novas solicitações ao longo da permanência do programa em cada cidade. José Humberto também explicou que a presença da governadora ocorre em uma etapa inicial do trabalho, mas que o esforço institucional permanece por mais tempo. “A governadora permanece por dois dias em cada cidade, mas o governo segue com as ações por até 15 dias, dando continuidade ao trabalho iniciado.”

A amplitude do programa se reflete na quantidade de órgãos envolvidos. Participam da iniciativa as secretarias de Governo, Economia, Justiça e Cidadania, Saúde, Desenvolvimento Social, Mobilidade e Transporte, Segurança Pública, Meio Ambiente, Proteção Animal e Obras e Infraestrutura. Também integram a ação órgãos como DF Legal, Detran-DF, DER, SLU, Novacap, Terracap, Procon-DF, Controladoria-Geral e as administrações regionais.

Além da estrutura administrativa e operacional do GDF, o programa mobiliza forças de segurança e instituições públicas de atendimento direto à população. Estão incluídas as polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defensoria Pública do Distrito Federal, entre outras entidades públicas que atuarão conforme a área de competência. A promessa é que todos os órgãos participantes mantenham equipes técnicas no local, com autonomia para atender demandas e realizar encaminhamentos imediatos.

A recepção da comunidade ao lançamento foi marcada pelo uso prático dos serviços já disponibilizados. O cozinheiro Wesley Junio, de 39 anos, relatou que a iniciativa facilitou o acesso a atendimentos que, em condições normais, exigiriam deslocamento até o Plano Piloto. “Se não tivesse esse atendimento aqui hoje, eu teria que ir ao Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto. Então, é muito mais prático, inclusive para minha mãe e minha tia, que têm problemas de saúde. Essa iniciativa facilitou bastante”, contou.

A dona de casa Rosileuda da Costa, de 45 anos, também destacou a conveniência dos serviços oferecidos perto de casa. Ela aproveitou o dia para se vacinar e resolver uma pendência junto à CEB. “Graças a Deus, consegui resolver tudo o que precisava aqui. Foi muito bom, facilitou bastante ter esse serviço perto de casa”, afirmou.

O lançamento do GDF na Sua Porta no Itapoã indica uma estratégia política e administrativa baseada na presença direta do governo nas cidades, com escuta social, oferta de serviços e anúncio de obras em um mesmo movimento. No discurso oficial, a proposta é tornar o atendimento mais acessível e dar respostas rápidas a problemas concretos de infraestrutura, saúde, mobilidade e cidadania.

Ao escolher o Itapoã para a estreia do programa e para seu primeiro ato como governadora, Celina Leão sinaliza que pretende usar a nova iniciativa como vitrine de gestão territorial, integração entre órgãos e entrega de resultados localizados. O desafio, agora, será transformar a estrutura itinerante e o conjunto de ordens de serviço em melhorias efetivas e permanentes para a população das regiões administrativas do Distrito Federal.