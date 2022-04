Divulgadas as imagens do ataque a faca a repórter da TV Globo

Gabriel Luiz é editor do DFTV e está internado em estado grave após receber vários golpes no abdômen, pescoço e na perna. Polícia tenta identificar criminosos edit

Revista Fórum - A Polícia Civil do Distrito Federal já tem imagens do ataque a faca contra o jornalista Gabriel Luiz, repórter e editor da TV Globo em Brasília, ocorrido no fim da noite de quinta-feira (14). Ele foi atingido por vários golpes nas regiões do pescoço, abdômen e perna, o que provocou uma extensa hemorragia. O profissional passou por uma longa e complexa cirurgia no Hospital de Base e segue internado em estado grave.

Nas cenas é possível ver que Gabriel caminha por uma área parecida com uma praça, próxima de um supermercado que fica em frente ao prédio onde ele mora, na CCSW4 – Setor Sudoeste. Momentos depois, dois homens são vistos andando rapidamente em sua direção. As facadas ocorrem numa área mais afastada das câmeras de segurança, no alto da tela. Na sequência, os criminosos aparecem fugindo a pé, correndo. As imagens disponibilizadas nas redes, diferentemente das que foram veiculadas pelo Bom Dia Brasil, não mostram os esfaqueadores se evadindo.

Os investigadores e autoridades do Distrito Federal, que ainda não sabem a motivação para o crime, embora a hipótese de atentado tenha tomado volume em especulações nas redes sociais, empreendem nesta manhã de sexta-feira (15) uma verdadeira caçada nas ruas da capital federal, no intuito de localizar os autores.

➡️ Repórter da TV Globo é esfaqueado no Sudoeste (DF).



Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), dois homens são suspeitos de atacarem o jornalista.



Leia: https://t.co/RTSgvZbImO pic.twitter.com/DzcrjBxuZZ

