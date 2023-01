Em articulações contra o terrorismo bolsonarista, Lula vai a pé ao STF acompanhado de comitiva (vídeos)

Na caminhada, o atual ocupante do Planalto deu as mãos à presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber edit

247 - Após um encontro com os 27 governadores nesta segunda-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou uma caminhada simbólica pelo prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), invadido por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) nesse domingo (8), em Brasília (DF). Bolsonaristas também ocuparam o Congresso e o Palácio do Planalto.

O objetivo do petista foi reforçar as articulações com o Supremo, com o Congresso Nacional e membros do Poder Executivo para evitar, apurar e punir os responsáveis pelo terrorismo na capital federal. Na caminhada, Lula deu as mãos a Rosa Weber, presidente do STF.

Na reunião com governadores, o presidente fez críticas à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em coletiva de imprensa após o encontro, destacou a importância de se descobrir os mandantes dos atos terroristas.

A Câmara dos Deputados aprovou intervenção federal na segurança do Distrito Federal.

De viagem nos Estados Unidos, Bolsonaro disse que vai antecipar a volta dele ao Brasil.

