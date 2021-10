Em Brasília, Lula se reúne com lideranças do PROS

Apoie o 247

247 - Em visita a Brasília, o ex-presidente Lula se reuniu com lideranças do PROS, partido com 10 deputados na Câmara. Entre os presentes no encontro, além do Lula e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, estavam o presidente do partido, Eurípedes de Macedo, e o presidente da Fundação da Ordem Social, Felipe Espírito Santo.

O petista chegou à capital federal neste domingo (3) para uma semana de agenda cheia com políticos e lideranças. Os compromissos começaram com encontros com líderes do PT e do PSB, e haverá também conversas com parlamentares do MDB e do Centrão.

"Conversa produtiva sobre a conjuntura nacional e os rumos pra sair dessa crise", escreveu Lula sobre o encontro com o PROS.

Encontro com os companheiros do PROS aqui em Brasília. Com o presidente do partido, Eurípedes de Macedo, e o presidente da Fundação da Ordem Social, Felipe Espírito Santo. Conversa produtiva sobre a conjuntura nacional e os rumos pra sair dessa crise.



