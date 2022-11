Em Brasília, Lula vai negociar PEC e definir nomes do núcleo de Defesa da Transição

Apoie o 247

247 - Após dias de recolhimento por orientação médica, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarcou na noite deste domingo (28) em Brasília, para uma semana intensa de trabalho.

Segundo o jornal O Globo, Lula tem três tarefas prioritárias na capital federal: negociar os termos da PEC da Transição, definir os nomes de quem fará parte dos núcleos temáticos de Defesa e Inteligência Estratégica da Transição e até mesmo anunciar os primeiros ministros do seu futuro governo.

"Lula vai articular pessoalmente para destravar a proposta de emenda à Constituição que permite ao Executivo furar o teto de gastos para custear promessas eleitorais, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. O petista deverá se encontrar novamente com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de lideranças de partidos e bancadas, na tentativa de viabilizar o início da tramitação do projeto", diz a reportagem.

Na sexta-feira (25), a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse que Lula "quer fazer várias reuniões com os partidos e bancadas e conversar novamente com os presidentes da Câmara e do Senado".

Nos bastidores, aliados do novo governo estão pedindo mais empenho de Lula para destravar a PEC no Congresso.

"O prazo para a aprovação da proposta está cada vez mais exíguo. O relator do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), já anunciou que pretende protocolar o texto da PEC até amanhã para o projeto seja votado até o meio de dezembro. Falta, contudo, fechar dois pontos cruciais: o prazo de validade do texto e o valor que ficará a acima do teto", destaca o texto.

Lula também enfrenta pressão do mercado financeiro - e até de apoiadores - para anunciar logo seu ministro da Fazenda. Até o momento, o favorito é Fernando Haddad (PT), que desembarcou junto do presidente eleito em Brasília.

Sobre a Defesa, Gleisi tem dito que os membros do grupo temático deverão ser divulgados nesta segunda-feira. Ex-ministro da pasta durante o governo de Dilma Rousseff, Jaques Wagner se reuniu com Lula na sexta-feira para tratar da questão. "A equipe petista já está em contato com militares de alta patente, como o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva e o ex-comandante do Exército Edson Pujol, para formular os projetos do novo governo às Forças Armadas".

