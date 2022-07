Em posse da nova presidente, Bolsonaro diz que "não começa uma nova era" na Caixa

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (5) que "não começa uma nova era" na Caixa Econômica Federal com a troca no comando do banco. Na cerimônia de posse de Daniella Marques como nova presidente da instituição, ele evitou comentar sobre as denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães, que pediu demissão na semana passada.

"Não começa uma nova era aqui na caixa, a Caixa continua. Tem agora uma presidente, que é competente, que mostrou lá atrás o seu valor, que lutou, que se empenhou, é difícil a gente ver mulher na economia, mas a Dani, o espaço da mulher é em qualquer lugar, não precisa colocar cota para mulher, ela vai pelos seus próprios méritos", disse Bolsonaro, de acordo com o jornal O Globo.

"E a Dani que eu tenho certeza que o trabalho continuará. Lógico, a filosofia sempre muda alguma coisa, mas ela, eu tenho a certeza, que fará cada um de vocês se orgulhar dessa, não sua, da nossa Caixa Econômica Federal", complementou.

