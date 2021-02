Em resposta ao golpismo de Villas Bôas, Trompetista toca música de Lula em frente ao Comando do Exército (vídeo)

247 - O músico e ativista político Fabiano Leitão, mais conhecido como Trompetista, fez um protesto na tarde desta quinta-feira (11), em Brasília, em frente ao comando geral do Exército.

Trompetista tocou a música Lula Lá, numa reação às revelações do ex-comandante do exército, general Eduardo Villas Bôas. Em livro, o general que postou mensagens ameaçando os ministros do Supremo na véspera do julgamento que poderia libertar Lula em 2018 revela que o recado foi articulado junto do Alto Comando do Exército.

Assista:

Hoje a manifestação foi em frente ao Quartel General do Exército "Brasileiro" ( tá mais para Exército americano do que Brasileiro ) que manipulou a justiça contra um homem inocente. LULA Presidente!



📽 @flaviadez pic.twitter.com/LaMPSsfEQG — TromPETISTA 🎺 (@Trom_Petista) February 11, 2021

