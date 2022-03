Empresário Alexandre Pantazis, irmão de alvo de operação da PF, ameaça jornalistas

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Alexandre Pantazis ameaçou publicamente, na tarde desta quarta-feira (3), três jornalistas do jornal Metrópoles por conta de uma reportagem do site sobre uma mansão da qual ele é sócio e arrematada por R$ 8 milhões, no Lago Sul (DF). A casa foi a leilão em processo judicial. O imóvel pertencia à empresa BPARS Participações, de Luiz Carlos Penteado De Luca, que teve seus bens declarados indisponíveis pela Justiça do Paraná.

Pantazis é irmão do empresário Basile George Pantazis, conhecido como Grego, um dos alvos da Operação Dragão, deflagrada pela Polícia Federal no dia 22 de fevereiro contra um esquema de superfaturamento de R$ 63,3 milhões na venda de ventiladores pulmonares para o estado de São Paulo.

Pelo Instagram, Alexandre Pantazis disse que a matéria sobre a mansão é "mentirosa!". "Site de bandido que quer colocar todo mundo no mesmo nível. Editora safada, sem-vergonha, amante de policial", escreveu ele na rede social. "Vou atrás de vocês, se preparem", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alexandre Pantazis participa de turnê do cantor Gusttavo Lima. O empresário integra a sociedade que comprou o pacote de shows do artista em 2022.

Em 2020, o Ministério Público do Paraná denunciou os irmãos Pantazis por crimes de abuso de poder econômico, irregularidade em inexigibilidade de licitação, vantagem indevida na execução de contratos, falsidade ideológica e organização criminosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE