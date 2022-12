Equipe de Lula reavalia segurança para posse e cogita desfile em carro blindado

Preocupação com a segurança do presidente diplomado aumentou desde o caso envolvendo dois terroristas bolsonaristas que pretendiam detonar uma bomba no aeroporto de Brasília edit

247 - Policiais e a equipe da transição de governo responsável pela segurança do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reavalia os procedimentos de segurança para a cerimônia de posse e cogita que Lula não desfile em carro aberto, mas sim em um veículo blindado.

De acordo com o g1, "fontes envolvidas diretamente com o planejamento da posse disseram que é mais seguro para o presidente que seja feita a mudança, mas Lula ainda não bateu o martelo e há auxiliares dele que resistem a essa proposta".

A preocupação com a segurança de Lula aumentou após o caso dos terroristas bolsonarista George Washington e Alan Diego dos Santos Rodrigues, que planejavam explodir um caminhão-tanque carregado com combustível nas proximidades do Aeroporto de Brasília. Segundo George Washington, o objetivo do atentado era iniciar o "caos", visando impedir a posse de Lula.

Uma fonte da segurança de Lula afirmou que a definição dos protocolos de segurança ocorrerá na véspera da posse. "Tudo será decidido mesmo na véspera da posse, quando tivermos o cenário final dos acontecimentos. Ainda não há decisão sobre o blindado, mas essas e outras medidas estão na mesa, em avaliação".

