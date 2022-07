Esposa de Pedro Guimarães diz que denúncias buscam 'destruir' família

Apoie o 247

ICL

247 - A mulher do ex-presdente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, Manuella Guimarães, disse nesta segunda-feira (4) que as acusações de assédio sexual e moral contra ele têm o objetivo "destruir" a família dos dois. "Sabíamos que na luta pelo Brasil haveria deslealdade, inveja, sordidez e falsidade. Sabíamos que seriam acompanhados de ataques deliberados e impiedosos com objetivo único de destruir nossa família", disse ela em rede social. Os relatos dela foram publicados nesta segunda-feira (4) em matéria do portal G1.

Pedro Guimarães pediu demissão na semana passada. O Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal de Contas da União (TCU) investigam as acusações contra ele.

A esposa do ex-presidente da Caixa disse fazer uma "guerra" pelo Brasil que, segundo ela, teve início em 2014 com o pai, o empreiteiro Leo Pinheiro, delator na antiga Operação Lava Jato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Para muitos, minha guerra por um Brasil melhor começou em 2019 com o Pedro Presidente da Caixa Econômica Federal. Entretanto, começou em 2014 com o meu pai, Leo Pinheiro. Lutamos armados com a verdade e somos protegidos pela fé", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE