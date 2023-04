"Estamos mais próximos de uma internet livre do ódio e da mentira", diz Pimenta sobre PL das fake news

O chefe da Secom reforçou que não houve dificuldades para a aprovação do requerimento de urgência do Projeto de Lei edit

Apoie o 247

ICL

247 - O chefe da secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, comemorou nesta terça-feira (25) que decisão de parlamentares da Câmara dos Deputados, que aprovaram o requerimento de urgência para ser votada na próxima terça-feira (2) o Projeto de Lei 2.630/2020, o "PL das Fake News - a proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

"Por 238 votos a 192, os deputados e deputadas decidiram que o PL2630, que propõe regulação das plataformas digitais, precisa ser votado com urgência. A votação do projeto será na semana que vem. Estamos mais próximos de uma internet livre do ódio e da mentira", reforçou o chefe da Secom.

>>> Moraes defende multa de até R$ 150 mil por hora contra plataforma que não cumprir ordem judicial

O projeto de lei prevê mais transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas principalmente na responsabilidade dos provedores no combate à notícia falsa.

O texto estabelece prisão de um a três anos e multa para quem promover ou financiar a disseminação em massa de mensagens que possam comprometer a “higidez” do processo eleitoral ou causar dano à integridade física.

Plataformas terão de publicar regularmente relatórios semestrais de transparência com informações sobre a moderação de conteúdo falso.

URGÊNCIA APROVADA! Por 238 votos a 192, os deputados e deputadas decidiram que o PL2630, que propõe regulação das plataformas digitais, precisa ser votado com urgência. A votação do projeto será na semana que vem. Estamos mais próximos de uma internet livre do ódio e da mentira — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.