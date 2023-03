Exército quis enviar militares para fazer a segurança de Bolsonaro no retorno ao Brasil

Discussão provocou desconforto em parte da cúpula do Exército, já que Bolsonaro não é mais presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O comando Exército discutiu nesta quarta-feira (29) enviar oficiais à paisana ao Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta quinta-feira (30) para garantir a segurança no retorno de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil.

"O chamado 'apronto operacional' do Exército teria objetivo de coibir atos de violência durante a chegada do ex-presidente", informou Paulo Cappelli, do Metrópoles.

No entanto, o possível emprego de militares para reforçar a segurança de Bolsonaro provocou desconforto em integrantes da cúpula do Exército, já que Bolsonaro não é mais chefe de Estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.