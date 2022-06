Fachin diz ao Ministério da Defesa que sugestões de militares serão avaliadas depois de 2022

De acordo com o presidente do TSE, Edson Fachin, sugestões de militares sobre eleições "serão consideradas para uma nova análise objetivando os próximos pleitos" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, enviou um ofício para o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para dizer que as sugestões dos militares de mudanças no sistema eleitoral serão consideradas para as eleições pós-2022. "Embora algumas sugestões não tenham sido acolhidas para esse ciclo eleitoral, serão consideradas para uma nova análise objetivando os próximos pleitos", destacou o magistrado. O documento foi encaminhado na sexta-feira (17) e divulgado neste domingo (19) pelo TSE.

"Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a grande maioria das sugestões apresentadas no âmbito da Comissão foram acolhidas, a indicar o compromisso público desta Justiça Eleitoral com a concretização de diálogo plural não apenas com os parceiros institucionais, mas também com a sociedade civil", escreveu Fachin, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

As cobranças feitas pelo ministro da Defesa para que as Forças Armadas tenham participação no processo eleitoral são vistas pela oposição ao governo e por setores progressistas da sociedade como uma tentativa de golpe, se Jair Bolsonaro (PL) não vencer a eleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio, TSE concluiu testes feitos em urnas e informou que investigadores não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE