Filho de Datena é assessor de Kajuru no Senado

Filho do apresentador José Luiz Datena é assessor do senador Jorge Kajuru (Cidadania) desde 2019 edit

247 - Filho do apresentador José Luiz Datena é assessor do senador Jorge Kajuru (Cidadania) desde 2019. Kajuru entrou no centro da situação política em Brasília esta semana após a divulgação de áudios que teve com Jair Bolsonaro falando da CPI da Covid-19 no Senado.

O Cidadania, partido do Senador Jorge Kajuru (GO), decidiu na tarde desta segunda-feira, 12, que pedirá ao parlamentar que se desligue da legenda. A decisão foi tomada pela Executiva Nacional após reunião virtual.

O senador gravou uma conversa bombástica que teve na noite de domingo,11, com Jair Bolsonaro. Nela, Bolsonaro fala em fazer do limão da CPI uma limonada, pautando o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

