Filipe Martins, que fez gesto supremacista no Congresso, deve ganhar cargo na Apex-Brasil

247 - Assessor para Assuntos Internacionais da presidência da República, Filipe Martins, que fez um gesto supremacista branco no Senado, em março, deve ir parar a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, deve oferecer ao assessor um cargo na agência, mas fora de Brasília (DF), de acordo com informação publicada pela coluna de Lauro Jardim.

Recentemente, o assessor teve uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para discutir sobre qual será o futuro no governo.

Aliado de Bolsonaro, Lira reverberou, no mês passado, opiniões de setores do empresariado, transmitidas a ele durante jantar no início desta semana. Uma delas era a demissão do então chanceler Ernesto Araújo.

Agora, Martins busca em Carlos França e no presidente da Câmara maiores chances de permanecer no governo, que já é alvo de várias críticas do exterior pelos conflitos diplomáticos na maior crise sanitária da história.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.