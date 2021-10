Flávio Bolsonaro apresentou ao governo o nome de presidente do Cade para uma vaga no STF

O senador Flávio Bolsonaro apresentou ao governo o nome do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, como opção para uma vaga no STF. O parlamentar tem sido um dos principais defensores de André Mendonça para a Corte e trabalhou para a viabilização da sabatina, mas o Senado ainda resiste ao ex-chefe da AGU edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) apresentou ao seu pai, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o nome do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, como opção para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), aberta há três meses. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

Apesar da indicação, o presidente do Cade estaria trabalhando para uma vaga em outra Corte - no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao ouvir a sugestão, Ciro viu o presidente do Cade como uma ótima escolha, mas, de acordo com o ministro, se André Mendonça for rejeitado pelo Senado, o melhor nome para substituí-lo é o do procurador-geral da República, Augusto Aras.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ainda não informou sobre a data da sabatina de Mendonça e segue trabalhando por Aras no STF.

