Flávio Bolsonaro diz que vendeu imóvel no Rio para comprar mansão em Brasília, mas não há registro

247 - Apesar do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmar que vendeu um apartamento que possuía no Rio de Janeiro para bancar parte dos R$ 6 milhões gastos na compra de uma mansão em Brasília, não há registro da transação imobiliária. Segundo reportagem da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL, os dois imóveis que o parlamentar do parlamentar no Rio de Janeiro continuam registrados em seu nome e no da mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro.

Em nota, divulgada por sua assessoria nesta terça-feira (2), Flávio Bolsonaro afirma que a mansão “foi comprada com recursos próprios, em especial oriundos da venda de seu imóvel no Rio de Janeiro". Questionado sobre o fato, o parlamentar, que é investigado por lavagem de dinheiro, disse ter sido feito um instrumento particular de compra e venda e as certidões para a transferência estão sendo elaboradas.

Ainda segundo a reportagem, o principal apartamento em nome do senador registrado na capital fluminense fica localizado “de frente para a praia da Barra da Tijuca, a cerca de 600 metros do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro e seu irmão, Carlos, possuem residência”.

A última anotação do 9º ofício de registro de imóveis foi feita em 2014, quando ele a mulher financiaram o imóvel, adquirido por R$ 2,55 milhões. O outro imóvel em nome do senador é uma sala comercial no Shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio.

