"Flopou", diz Padilha sobre recepção a Bolsonaro: "é um líder de barro" (vídeo)

247 - O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou a respeito do regresso de Jair Bolsonaro ao Brasil, que contou com um grupo de gatos pingados no Aeroporto de Brasília e em frente à sede do PL na manhã desta quinta-feira (30).

“Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou! Flopou!”, disse o ministro ao usar a gíria “flopar”, que significa fracassar.

De acordo com Padilha, “mais uma vez ele demonstrou que é um líder de barro, quando fugiu do país e agora fez uma semana inteira de mobilização e flopou a recepção no aeroporto. Quem quer construir o país estava ontem no debate amplo que fizemos na Presidência da Câmara com os líderes de todos os partidos, estava aqui hoje na reunião, dialogando, discutindo”.

“Falaram que ia ter Corpo de Bombeiros, carro aberto… Flopou”, ironizou Padilha.

