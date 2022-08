Fotos comprovam encontro entre hacker Delgatti e Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Fotos publicadas pela revista Veja nesta sexta-feira (12) comprovam que Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, esteve no Palácio da Alvorada na quarta-feira (10) para um encontro com Jair Bolsonaro (PL).

>>> Bolsonaro comete "erro crasso" ao 'cooptar' Delgatti para sua campanha, diz Luís Costa Pinto

De acordo com a reportagem, o carro de um agente da Polícia Legislativa da Câmara, às 6h12, estacionou em frente ao apartamento funcional da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O motorista entrou como passageiro em um outro veículo, "um Corolla cinza de vidros escuros e placas frias", e foi em direção à garagem subterrânea do prédio.

Minutos depois, às 6h35, o automóvel deixa o local e vai até o Hotel Phenícia, "de onde sai um sorridente Walter Delgatti Neto". "Às 6h52, finalmente, o Corolla chega ao seu destino: adentra o Palácio da Alvorada, onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) aguarda Delgatti para uma reunião fora da agenda oficial que tem na pauta o seu tema preferido, quase uma obsessão: a segurança das urnas eletrônicas, alvos frequentes de ataques infundados do mandatário na busca pela reeleição", diz a publicação.

O carro que levou Delgatti ao Alvorada só deixa a residência oficial da Presidência da República às 8h49. "Delgatti deixou o Alvorada com a expectativa de que vai ser integrado à campanha de Bolsonaro como peça de propaganda. A ideia absurda é usar sua fama de invasor de sistemas para atacar a credibilidade das urnas eletrônicas nas eleições".

Bolsonaro partiu do Alvorada pouco antes. "Ainda parou com sua comitiva no tradicional cercadinho montado em frente ao palácio para acomodar a sua claque mais fiel, que o aguarda todas as manhãs para ouvir declarações sobre os assuntos da semana. O carro que transportava o hacker saiu logo em seguida, atrás da comitiva presidencial. Dali, Bolsonaro seguiu para o Encontro Nacional do Agro".

#EXCLUSIVO | Fotos: Bolsonaro se encontrou com hacker da Vaza-Jato para reunião sobre urnas eletrônicas https://t.co/Zyy4ZmiBKf pic.twitter.com/7hmdnFgyUx August 12, 2022

