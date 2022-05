Fux diz que inquérito das fake news descobriu 'atos preparatórios de terrorismo'

Segundo o presidente do STF, o inquérito das fake news descobriu "atos preparatórios de terrorismo contra" o Supremo Tribunal Federal". "Daí a necessidade de um processo sigiloso" edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, afirmou nesta quarta-feira (18) que o inquérito das fake news permitiu descobrir atos preparatórios de terrorismo contra a Corte. Jair Bolsonaro (PL) é um dos alvos do inquérito. O relato do magistrado foi publicado pelo jornal O Globo.

"Talvez muitos não saibam, mas é importante que se tenha a exata noção de como esse trabalho do inquérito é importante, de ter sido invocado para o STF. Vem ao lume notícias de atos preparatórios de terrorismo contra o Supremo Tribunal Federal", disse. "Daí a necessidade de um processo sigiloso, de algumas notícias terem sido fornecidas dessa maneira genérica, e que com esses atos se visava exatamente impelir o STF se despojar de sua maior característica, que é a independência judicial", disse Fux.

"Desde 2019, também o ministro Dias Toffoli, para enfrentar, não só a desinformação, mas, digamos assim, verdadeiros ataques ao Supremo Tribunal Federal, instaurou aqui o inquérito que esteve e está em ótimas mãos, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo os trabalhos com extrema seriedade e competência", afirmou.

Bolsonaro ajuizou uma ação contra o ministro do STF Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade, mas o também ministro da Corte Dias Toffoli negou o pedido de investigação.

