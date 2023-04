General Gonçalves Dias apresenta atestado médico e não vai a audiência na Câmara

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, não comparecerá à audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (19), parafalar sobre os ataques terroristas de 8 de janeiro.

Gonçalves Dias apresentou um atestado médico à presidência da comissão, segundo a CNN. De acordo com o documento, Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 13h desta quarta-feira, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, “devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde”.

Dias deveria prestar explicações para a Comissão de Segurança Pública sobre a alegação de que o governo federal teria recebido vários alertas quanto ao risco iminente de ataques aos prédios públicos localizados na Praça dos Três Poderes antes dos atos criminosos do início do ano.

A desistência do general ocorre depois que a CNN divulgou imagens exclusivas que mostram Gonçalves Dias dentro do palácio do Planalto durante a invasão do prédio em 8 de janeiro.

