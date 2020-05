General Ramos altera depoimento à PF e muda de "não houve" para "não lembro"

Ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, retificou parte do depoimento prestado à Polícia Federal (PF), alterando o sentido da versão descrita inicialmente sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril edit

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (12) para tratar sobre a reunião no Palácio do Planalto, que Sérgio Moro mencionou para denunciar Jair Bolsonaro, que aconteceu no dia 22 de abril.

Segundo informações do portal O Antagonista, Ramos disse, antes de pedir para retificar, que “não foi mencionado pelo presidente que se não pudesse trocar o diretor geral da Polícia Federal ou o superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro ele trocaria o próprio ministro”, acrescentando que “na presença do depoente isso não foi dito na reunião do dia 22 de abril ou em qualquer outro momento”.

No final, Ramos pediu para corrigir algumas partes do início do depoimento, incluindo que “não se recorda” se foi mencionado por Bolsonaro a possibilidade de trocas na PF. E ainda pediu para acrescentar que “não se lembrava” se a fala realmente pertence a Bolsonaro.

A Advocacia Geral da União (AGU) cumpriu a decisão do ministro Celso de Mello, do STF, e entregou o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que Bolsonaro ameaça demitir Sérgio Moro se não permitir interferência na PF. O material audiovisual pode ser revisado pela Suprema Corte.

